德廠被陸企收購後 偷排廢酸入河毀生態
被大陸上市公司收購的德司達（南京）染料公司，因直接在河流排放高濃度廢酸2698.1噸，被判罰人民幣2000萬元（約新台幣9400萬元）。專家認為，此舉已對生態環境產生長遠危害。
法制晚報報導，德司達原為德國企業，也是全球最大的紡織染料製造商，2010年浙江龍盛集團收購德司達南京染料公司。
被收購前，德司達都是將產生的廢酸先中和處理，pH值（酸鹼值）達到要求後，再將廢水送至另一家汙水處理廠處置，但這樣處置花費較貴，每噸的處置費用需要約3000元。
被收購後，德司達改變做法，涉嫌在夜間向江蘇省泰東河和新通揚運河等水域偷排廢酸2698.1噸，事發後總經理還要求各部門將相關書證物證處理掉。
德司達的行為已構成汙染環境罪，去年10月揚州中級法院維持原判決，判處公司罰金2000萬元，數名涉案人另有刑期。
報導引述江蘇科技諮詢中心出具的報告，根據偷排廢酸的現場勘查和調研，廢酸液中的主要成分為硫酸，平均濃度高達59.34%，具有極強的腐蝕性。對生態環境是累積性的長遠危害。
報告指出，由於長期、分散、多處多點在河網密度高、水系豐富的眾多河流中偷排，經擴散、稀釋、中和等作用，已無法截獲並計量被汙染河流水體的水量以及水質數據，對水生態環境、水生生物、岸邊土壤及地下水資源等環境汙染損害難以計量。
德司達另有一起環保官司審理中。去年12月，龍盛集團發出公告，表示德司達染料被江蘇省環保聯合會提告，索賠環境修復費用2428.29萬元，南京市中級法院已經受理此案。1060105
(中央社)
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