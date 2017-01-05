安室奈美惠爆不倫戀 與已婚製作人共度春宵

安室奈美惠爆和知名製作人西茂弘關係過從甚密。(圖／翻攝自東網、安室奈美惠臉書）

日本樂壇天后安室奈美惠20歲和「TRF」成員SAM奉子成婚，但不到5年就離婚，她獨自撫養兒子長大，近日她遭周刊爆料，和已婚製作人西茂弘關係親密，身陷出軌疑雲裡。

據八卦周刊《FRIDAY》報導，安室奈美惠多次和西茂弘被拍到同進同出，雖然可能是為了工作見面，但兩人不僅共度周末，還一同外出吃飯再回到同一棟公寓過夜，關係似乎不單純，更有爆料者透露，安室還特地搬到西茂弘與妻子租住的公寓。

其實兩人2014年就傳出同居，當時男方否認外遇傳聞，不過現又被直擊關係過從甚密，引起外界熱議。而有唱片圈相關人士爆料，安室3月底前還有一部分演唱會活動，之後就沒任何活動，被猜測她是有重大決定要宣布。

(中時電子報)