及早救智！找回「老舵手」生命尊嚴

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屏東基督教醫院與7-ELEVEN合作，串接雙方優勢與資源，今年推動「失智症整合照護模式」計畫，從居家、社區、照顧團隊到醫院，架構失智症守護網絡，縮短確診時間並提供完善照顧服務，期望能達到「自在老輕鬆顧」的目標。

「及早救智！」屏基院長余廣亮表示，日本人長壽、平均90歲，但每4人便有1人失智，屏基結合社區與基層醫療，集結眾人力量方能建構守護網絡。演藝圈銀色夫妻檔艾力克斯、李詠嫻，也擔任公益代言人，呼籲社會重視失智症。

屏基神經內科主任詹智鈞表示，2018年台灣將進入高齡社會、高齡人口突破14%，但屏東早於2015年就已高齡化，偏鄉失智比例更高於都會區2倍，短期記憶喪失即為明顯症狀，前年起屏基與7-ELEVEN結合在地資源，發展服務模式。

他指出，屏基與7-ELEVEN合作，連結門市網絡、基層醫療群、居服員與社區據點，提供一條龍服務，例如「好鄰居健康教室」、智慧健康量測站、初篩轉介據點、高齡服務中心，深耕在地長照，前兩年總計照顧13.6萬人次。

詹智鈞強調，失智症狀「發現早、照顧好」，與7-ELEVEN合作迄今效益卓越，共已協助8600人次認識預防失智、4500人接受篩檢、4.7萬人獲得照顧，並培育500名照顧者，全國影響更是難以估計，今年目標達到6萬人次長者「救智」。

此外，屏基去年啟動「老舵手計畫」，恢復長輩生活選擇權，導入自理訓練，自去年6至11月協助27名長輩中，有9人明顯改善；今年從機構前進居家，首波培育20名居服員示範種子導入更多家庭，讓更多長輩找回生命自主權與尊嚴。

(中時)