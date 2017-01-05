佛光山惠中寺送7000份臘八粥，林依瑩：感謝帶來服務正能量

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覺居法師（左）致贈佛光山開山宗祖星雲法師新春墨寶「名聲天曉」給台中市副市長林依瑩。（盧金足攝）

佛光山台中惠中寺中區總住持覺居法師親率志工分送7000多份臘八粥給台中市政府員工。（盧金足攝）

今天（5日）是農曆12月8日「法寶節」，佛光山台中惠中寺舉辦「法寶節臘八粥結緣活動」，由中區總住持覺居法師親率志工分送7000多份臘八粥給台中市政府員工，慰勞1年來的辛苦，也祝福平安吉祥，社會和諧。台中市副市長林依瑩感謝惠中寺寒冬送暖，帶給員工們更多服務正能量。

覺居法師表示，臘八粥又叫平安粥，每年臘月初8法寶節時，惠中寺都會動員志工大批製做，分送全市各單位與大眾結緣，共霑法喜。

今年，預計將送出7萬份，今天首批送到台中市政府，由於正值中午吃飯時間，員工接到熱騰騰的臘八粥頻頻致謝，開心享用。

覺居法師在致贈會上說，這一碗臘八粥除了好吃、營養，還滿溢志工愛心，因為，要趕上中午供餐，志工們一大早就展開洗、切、烹調作業，煮成後，還得一碗一碗裝盛，方便分送各局室。

「抱持真心祝福，希望每一位品嘗臘八粥的人，都能平安吉祥，市政運作順利！」覺居法師也展望來年社會和諧。

台中市政府副市長林依瑩感謝惠中寺在開春之際就送來溫暖，她說，感受來自民間的溫暖愛心，相信市府團隊和她一樣，能感受到滿滿溫暖與鼓勵，一年之初，將帶給大家更多服務正能量。

覺居法師隨後又致贈佛光山開山宗祖星雲法師新春墨寶「名聲天曉」，寓意努力勤奮，自能名聲遠揚天下知。林依瑩也回贈「吉運大開」表達心中滿滿的謝意。

(中時)