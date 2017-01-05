蔡英文丟掉中國牌 學者湯紹成：非常不智
政大國關中心研究員湯紹成5日指出，蔡英文總統丟掉中國牌是非常不智的。他說，像菲律賓總統杜特蒂運用中國牌使得菲律賓在中美之間得利，馬前總統與日菲談判也都打中國牌且效果不錯，蔡英文卻丟掉中國牌不用。
湯紹成是在台灣競爭力論壇2016歲末年終蔡政府總檢討記者會中指出，蔡總統不承認「九二共識」引起兩岸進入冷凍期，蔡應在「九二共識」前提下加點東西來解套，如不損台灣主體性前提下處理「九二共識」，就可以走上談判桌，這個蔡可以決定操主動權。
他表示，兩岸今年預測將是長期對抗，大陸方面會處理台灣邦交國，因為台灣邦交國有一大半與北京通氣，只要北京一招手情勢可能完全改變，沒有想像安全。
湯紹成指出，馬習會其實是習近平很大的設計，為將來習蔡會做準備，就是預估萬一將來條件成熟，兩個領導人見面不一定要以黨對黨，也不必民進黨修台獨黨綱。
湯紹成也說，去年的國共論壇雙方遲至10月12日日才公布，應是北京在等蔡的國慶文告，但蔡的國慶談話未符北京要的，這次則是等元旦文告，但蔡卻不講，還歸罪北京，使得北京應會硬碰硬，蔡總統這次出國可能陷入非常不確定情況。如果蔡願從善如流仍有可為，否則今年一整年都會難過，兩岸經貿再緊縮大家都難過都要過苦日子。
(旺報)
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