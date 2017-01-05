宜蘭學生舞展宣傳片吸睛 點閱破42萬
宜蘭14所學校學生為舉辦2017聯合舞展，日前推出宣傳影片，由於舞技和拍攝技巧讓人印象深刻，配樂也讓人引發熱情，影片上傳在臉書後已突破42萬點閱率。
宜蘭縣內的羅東高中、羅東高商、羅東高工、宜蘭高中、宜蘭高商、蘭陽女中、頭城家商、聖母專校、耕莘專校、蘇澳海事、宜蘭大學、佛光大學、淡江大學與蘭陽技術學院共14所學校的學生，將在6月4日於宜蘭中興文創園區舉辦「喚‧蘭勁舞力」聯合舞展。
為行銷活動，這14所16到21歲的學生以中興文創園區為主要場景，合拍1部宣傳影片。由於拍攝團隊平時都在外地工作，只能利用假日回鄉拍攝，因此拍攝時間耗時約半年，去年12月才完成。
此外，受限於經費與設備不足，拍攝團隊連汽車的燈光都被拿來協助照明，但也意外營造出特效。
「宜蘭這麼狂哦」，這部影片日前在「蘭勁舞力」臉書專業貼出後，由於舞技令人驚嘆，攝影與剪接手法也令人印象深刻，配樂也讓人熱血，短短幾天內就已吸引超過42萬人次點閱。網友直呼「好帥」、「後製超棒！炫又酷」。
宜蘭縣長林聰賢更在他的粉絲專頁分享影片，並說「我不會跳舞，也沒什麼韻律感，但這群宜蘭囝仔的熱情跟活力，卻深深撼動著我」。
舞展籌辦人李曼萍說，因宜蘭跳舞的管道與愛好者越來越少，為了希望把年輕人跳舞的熱情找回、向下扎根，才決定找來許多跳舞的同好，從去年4月起開始籌劃這項聯合舞展。
她表示，因拍攝團隊成員平時都有各自工作，很難相約見面討論，成員們都是透過網路溝通，並聊到深夜才結束，這是彼此間共同的付出，才有這樣的成果。1060105
(中央社)
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