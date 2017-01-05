今年原住民族歲時祭儀放假日看這裡
原民會今天指出，依據內政部「紀念日及節日實施辦法」，原住民於原住民族歲時祭儀放假1日，放假日期由原民會參酌各原住民族習俗規定，今年度已於去年12月29日公告。
原民會重申，無論軍公教、勞工或學生，只要具原住民身分，都可以在所屬族群歲時祭儀放假日，持戶籍謄本或戶口名簿等證明其族別之文件，向工作單位或就讀學校請假。
各族放假日如下：
阿美族，豐年祭(收穫祭)，Malalikit/Malikoda/Ilisin/Kiloma’an，7月1日至9月30日期間，擇1日放假。
泰雅族，感恩祭 ，Ryax Smqas Hnuway Utux Kayal，8月25日(8月最後1週星期五)。
排灣族，豐年祭(收穫祭)Masalut，7月1日至8月31日，擇1日放假。
布農族，射耳祭Malahtangia，5月12日(5月第2週星期五)。
卑南族，年祭‘Amiyan，12月31日。
鄒族，戰祭Mayasvi，2月1日至4月30日期間，擇1日放假。
魯凱族，小米祭Kalabecengane(高雄市茂林區多納里：黑米祭Tabesengane)，7月1日至8月31日期間，擇1日放假。
賽夏族，偶數年：祈天祭 (’Oemowaz ka kawas)，3月28日至4月25日期間(農曆3月)，擇1日放假。
雅美族(達悟族)，收穫祭Mapasamoran so piyafean，5月26日(農曆5月1日)。
邵族，祖靈祭Lusán，9月20日至10月19日期間(農曆8月)，擇1日放假。
噶瑪蘭族，豐年祭Qataban，7月10日至8月31日期間，擇1日放假。
太魯閣族，感恩祭Mgay Bari，10月15日。
撒奇萊雅族，火神祭Palamal(前祭)，10月6日(10月第1週星期五)。
賽德克族，收穫節，Qlasan Tninun/Smesung Kmetuy，12月31日。
拉阿魯哇族，聖貝祭Miatungusu，3月1日。
卡那卡那富族，米貢祭Mikong，10月1日至10月31 日期間，擇1日放假。
(中時)
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