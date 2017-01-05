當心天上! 一具B-52的引擎在飛行途中掉落

B-52給人最深刻的印象就是「巨大」，它載有8具引擎是飛機中最多的。(圖/美國空軍)

美國空軍一架B-52同溫層堡壘式(Stratofortress)巨型轟炸機，它的其中一具引擎就在訓練飛行過程中掉下來，美國空軍稍早承認這件事故，並且已經在進行事故後續處理。

國防新聞(Defense NEWS)報導，由於B-52轟炸機裝有8具普惠TF33-P-3/103渦輪扇引擎，所以失去1具巨擎並沒有造成飛行影響，這架B-52最終安全降落，機上的5名機組成員也平安無事。美國空軍發表聲明指出，他們已經確認脫落引擎的位置，引擎殘骸掉在 北達科他州米諾特空軍基地(Minot Air Force Base)東北方46公里，接近人口稠密的區域，現在已經派出一架UH-1N直升機前往回收引擎殘骸。

該聲明說，這架B-52是米諾特空軍基第五轟炸隊，當時正在訓練任務，不過聲明沒有說明事故原因，僅表示基地方面己經展開初步安全調查。

比較嚴重的是，該事件可能引發關於B-52轟炸機是否能持續服役的相關討論，B-52問世於1952年，是最古老的現役軍機，並預計將會一直服役到2040年左右，是否退役還取決於諾格公司(Northrop Grumman)的新式轟炸機B-21「突襲者式」(Raider)能否取代它。

美國空軍曾打算將B-52的引擎換成C-5運輸機使用的TF-39，不過僅止於實驗階段。(圖/美國空軍)

目前不知事故原因，不過TF33也確實是最古老的渦輪扇引擎，所幸普惠公司有推出引擎升級包，使它們的維護成本有效降低。但是主張應該為B-52更換引擎的意見也一直都在，所以普惠也預先準備了F117引擎，作為TF33的潛在替代品。F117使用在C-17運輸機與波音757客機上，是比較新式的產品。除普惠以外，通用電氣公司和勞斯萊斯也有其他引擎可供替代。

目前美國空軍有76架B-52轟炸機，是美國戰略轟炸機三傑(B-1、B-2、B-52)最重要的一種。

(中時電子報)