當心天上! 一具B-52的引擎在飛行途中掉落
美國空軍一架B-52同溫層堡壘式(Stratofortress)巨型轟炸機，它的其中一具引擎就在訓練飛行過程中掉下來，美國空軍稍早承認這件事故，並且已經在進行事故後續處理。
國防新聞(Defense NEWS)報導，由於B-52轟炸機裝有8具普惠TF33-P-3/103渦輪扇引擎，所以失去1具巨擎並沒有造成飛行影響，這架B-52最終安全降落，機上的5名機組成員也平安無事。美國空軍發表聲明指出，他們已經確認脫落引擎的位置，引擎殘骸掉在 北達科他州米諾特空軍基地(Minot Air Force Base)東北方46公里，接近人口稠密的區域，現在已經派出一架UH-1N直升機前往回收引擎殘骸。
該聲明說，這架B-52是米諾特空軍基第五轟炸隊，當時正在訓練任務，不過聲明沒有說明事故原因，僅表示基地方面己經展開初步安全調查。
比較嚴重的是，該事件可能引發關於B-52轟炸機是否能持續服役的相關討論，B-52問世於1952年，是最古老的現役軍機，並預計將會一直服役到2040年左右，是否退役還取決於諾格公司(Northrop Grumman)的新式轟炸機B-21「突襲者式」(Raider)能否取代它。
目前不知事故原因，不過TF33也確實是最古老的渦輪扇引擎，所幸普惠公司有推出引擎升級包，使它們的維護成本有效降低。但是主張應該為B-52更換引擎的意見也一直都在，所以普惠也預先準備了F117引擎，作為TF33的潛在替代品。F117使用在C-17運輸機與波音757客機上，是比較新式的產品。除普惠以外，通用電氣公司和勞斯萊斯也有其他引擎可供替代。
目前美國空軍有76架B-52轟炸機，是美國戰略轟炸機三傑(B-1、B-2、B-52)最重要的一種。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。