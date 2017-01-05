胎壓偵測器販售公司廣告不實 公平會開罰

我要評比

有賣家於網路平台銷售「胎壓偵測器」，在頁面上宣稱，所有車輛均需強制安裝胎壓偵測器。公平會指出，交通部是針對新車要求強制安裝胎壓偵測器，而非舊車，判定頁面內容與事實不符，違反《公平交易法》第21條第1項規定，處5萬元罰鍰。

公平會指出，網路家庭公司、東方公司於PChome購物網站銷售「CORAL TPMS-403 DIY無線胎壓偵測器」，宣稱「相關法規 自2014年11月起，所有新出廠的小客車均需強制安裝胎壓偵測器。而自2016年7月起，則是擴大到所有車輛。」

但事實上，交通部2012年11月5日增訂發布「胎壓偵測輔助系統」車輛安全檢測基準，是針對新型式及各型式「新車」要求應依期程強制安裝胎壓偵測輔助系統，並非要求使用中已領有牌照車輛強制需安裝胎壓偵測輔助系統，網頁宣稱內容與事實不符，因此開罰。

(中時)