胎壓偵測器販售公司廣告不實 公平會開罰
有賣家於網路平台銷售「胎壓偵測器」，在頁面上宣稱，所有車輛均需強制安裝胎壓偵測器。公平會指出，交通部是針對新車要求強制安裝胎壓偵測器，而非舊車，判定頁面內容與事實不符，違反《公平交易法》第21條第1項規定，處5萬元罰鍰。
公平會指出，網路家庭公司、東方公司於PChome購物網站銷售「CORAL TPMS-403 DIY無線胎壓偵測器」，宣稱「相關法規 自2014年11月起，所有新出廠的小客車均需強制安裝胎壓偵測器。而自2016年7月起，則是擴大到所有車輛。」
但事實上，交通部2012年11月5日增訂發布「胎壓偵測輔助系統」車輛安全檢測基準，是針對新型式及各型式「新車」要求應依期程強制安裝胎壓偵測輔助系統，並非要求使用中已領有牌照車輛強制需安裝胎壓偵測輔助系統，網頁宣稱內容與事實不符，因此開罰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。