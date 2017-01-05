要結婚了嗎？周揚青吐露羅志祥為愛變很大

周揚青和小豬有夫妻臉。（圖／取自周揚青、羅志祥微博）

周揚青透露小豬為愛改變。（圖／取自gracechowwwww Instagram）

周揚青跟小豬在微博鬥嘴。（圖／取自周揚青微博）

羅志祥去年認戀周揚青。（圖／中時資料照片）

亞洲舞王羅志祥（小豬）去年認戀大陸網拍紅人周揚青，小倆口近來越愛越高調，不只互加關注，還常在社群網站TAG對方聊天，昨(4日)晚間兩人在微博、Instagram大方放閃了兩次，周揚青更透露兩人交往後，小豬為她改變了喜好，做出「以前最討厭的事」，讓眾人好奇兩人甜蜜的公開交往細節，是否好事將近？

周揚青昨在Instagram分享嘟嘴照片，用第三人稱表示，「你們剛在一起的時候，他（指小豬）看著你（指周揚青）的照片說，我最討厭女生拍照鴨子嘴了，你說哈，可是我拍照最喜歡鴨子嘴啊」，沒想到兩人交往幾年後，「直到有一天，你發現他拍照也開始鴨子嘴了」，並放閃說：「相愛的人會互相改變互相妥協也會互相影響」，而小豬也大方留言：「不對喔，你這是嘟嘴，鴨子嘴不是這樣的！下次我做給你看，你就知道了！」引來網友紛紛喊「好閃」。

晚間，周揚青再度在微博放上自拍，自嘲：「拍完這張自己看到都笑了，這個樣子好像朱碧石啊...」，間接認自己和小豬所扮女裝「朱碧石」有夫妻倆，沒想到小豬再度出現，吐槽：「朱碧石比你美」，周揚青也不甘示弱回：「哈哈哈，可他們說碧石是妖艷賤貨，我是小仙女」、「我覺得像朱碧石是一件很光榮的事情呀，但是我可以提個小小的意見嘛，我覺得碧石長得真的很漂亮，就是穿衣服的品味有待提高…」，兩人大方在網上公開聊天秀恩愛，粉絲則問：「這是要結婚的節奏？」

(中時電子報)