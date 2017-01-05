酷炫可愛 LG發布智慧家用、機場機器人

LG在美國拉斯維加斯的消費電子展發布新款機器人Hub Robot,造型可愛亮眼。(圖/美聯社)

Hub Robot分為正常版和迷你版，在美國CES記者會現場亮相。(圖/美聯社)

LG今日(5日)在美國消費電子展(CES)發布兩款新的機器人，一款為智慧家用機器人Hub Robot，分為正常版和迷你版，另一款為機場服務用的機器人Airbot，造型都相當酷炫又可愛。

除了掃地機器人以外，LG今年加碼推出造型新穎的機器人好幫手，Hub Robot可以控制家裡所有的智慧裝置，例如操控音樂、定時，而且介面設計更加友善，容易上手，基本上就像是Amazon版Echo，讓居家生活更簡單方便。

機場導覽專用的機器人Airbot，長得像外星人。(圖/美聯社)

LG行銷副總裁David VanderWaal正在介紹機場導覽專用的機器人Airbot。(圖/美聯社)

LG行銷副總裁David VanderWaal正在介紹機場導覽專用的機器人Airbot。(圖/美聯社)

Airbot則是專供機場服務用的機器人，長相有點像外星人Dalek，可以在機場引導旅客，除了機身有大型面板可以提供旅客資訊以外，萬一你迷路的話，它還可以直接帶你到航廈登機。而且，今年就可以南韓仁川機場看見這款造型可愛酷炫的機器人囉!

(中時電子報)