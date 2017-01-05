泰觀光局簽備忘錄 借重長榮北美航線
泰國觀光局今天與長榮航空簽署合作備忘錄，希望借重長榮便利密集的北美航線，載運更多美加旅客來泰國旅遊。長榮航空表示，未來會適時調整東協國家航點班次。
長榮航空發言人柯金成今天表示，很榮幸成為台灣第一家與泰國觀光局合作的航空公司，長榮航空每週有80個班次往來台灣與北美之間，包括美國東、西岸以及加拿大，對泰國民眾和北美旅客來說，往來北美與泰國之間都非常便利。
德國航空事故資料評估中心（JACDEC）近期公布2017年世界安全航空公司排行，長榮航空獲得安全第6名的評價，同時過去也獲得許多大獎。
柯金成表示，台北與曼谷之間航班每週有26班次，對兩地民眾的旅遊或商務提供了便捷的空中交通，希望未來有更多旅客體驗長榮航空安全舒適的飛航服務。
泰國觀光局長育他撒（YUTHASAK）表示，泰國近年來積極拓展北美地區的旅客，去年第3200萬名旅客來自美國，也是搭乘長榮航空抵達泰國，去年有95萬多名美國旅客來泰旅遊，希望今年借重長榮航空密集便利的北美航線能夠帶來更多北美地區旅客。
長榮航空和泰國觀光局的簽署合作備忘錄儀式，分別由長榮航空客運管理本部協理鍾凱成和泰國觀光局北美區處長簽署。1060105
(中央社)
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