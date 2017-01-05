陸2017經濟成長 中科院估6.5%
大陸的中國科學院預測科學研究中心（預測中心）今天公布2017年中國經濟預測，估2017年中國大陸全年國內生產毛額（GDP）成長率為6.5%左右。
中新社報導，預測報告說，2016年以來，中國大陸固定資產投資累計增速的下滑態勢得以遏制。預計2017年固定資產投資緩中趨穩、穩中向好的態勢會仍然持續，固定資產投資增速呈現小幅波動、穩中有升的可能性較大，預計2017年全年投資增速維持在8.5%左右。
報告預計，大陸2017年消費者物價指數（CPI）全年大約上漲2.3%，CPI走勢上半年平穩，下半年漲幅上升。生產者物價指數（PPI）走勢為先揚後抑。
報告預計，在調控政策的影響下，預計2017年商品房銷售面積將回歸平穩成長，房地產開發完成投資額增速保持低速成長，新開工面積較2016年保持上漲。1060105
(中央社)
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