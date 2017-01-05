持空氣槍強盜理髮店 加重判刑7年10月
有多項前科的桃園市林姓男子，去年酒後騎乘機車，持空氣槍在光天化日之下，闖入中壢一家理髮店內強盜女理髮師的財物，他逃跑時遭附近鄰居制伏；最高法院認為林男犯後僅坦承部分犯行、犯後態度不佳，今日依加重強盜等罪將他判刑7年10月，得易科罰金部分判刑5月確定。
林男身材高大約180公分，於去年1月5日上午6點喝高梁酒後，將空氣槍和藍波刀藏在黑色包裡，先到桃園家樂福中壢店偷機車，再騎到一家理髮店前，見李女正在替客人剪頭髮，闖入後掏出空氣槍，對準李女頭部，大聲喝令：「搶劫、錢拿出來」。
由於李女無法辨識真槍與否，嚇得只好從櫥櫃拿取肩背包給林男，內共有400元現金和手機。在隔壁開早餐店的李母聽到女兒求救聲，於是拿鐵椅擋在理髮店門口，同鄰居一起抵擋並壓制林男，警方在獲報後抵達逮捕林男。
歷審認為，林男罔顧公眾安全，酒後騎車還持貌似真槍的空氣槍強盜財物，犯後只承認強盜未遂等部份罪行，未與被害人和解，且犯後態度難認良好，依加重強盜等罪將他判刑7年10月，傷害等罪判刑5月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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