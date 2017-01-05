復興航空員工 國產實業林口廠前抗議

員工要求林明昇出席明天的強制協商。（葉臻攝）

現場發有協尋林明昇的傳單。（葉臻攝）

復興航空企業工會今天下午突襲國產實業建設林口廠，靜坐在門前抗議，現場約有100多名員工，年資最久的有20多年。

復興航空企業工會副理事長許燁表示，工會始終的訴求就是要林明昇董事長出席強制協商的活動，「每次他都派人來把方案帶回去，用要帶回董事會的理由拖延」，但明明復興航空可以他一個人說了算。

年資4年的許燁強調，希望林明昇出席明天的強制協商，就算資方提不出方案，也參考工會提出的方案，否則不排除全省跑透透，到每一個復興航空的相關企業門前抗議。

(中時)