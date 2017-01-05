開單嗆陸女426 三重警方道歉

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新北市三重警分局鍾姓員警昨天攔檢騎機車違規的陸配時，受不了對方碎念，竟說「難怪台灣人都叫你們426」。三重分局今天表示，員警發言確實有不當，已經向當事人道歉。

鍾姓員警昨天傍晚在光復路進行交通疏導勤務時，看到一名騎乘機車女子未依規定兩段式左轉，上前取締，女騎士抗議為何只取締她？鍾姓員警一開始回覆「依法取締」，後來脫口說出「台灣人說你們426」。

女子當場質疑警方口出歧視言語，過程也被女子友人錄下PO網。

三重分局表示，該名員警已向當事人道歉，也獲得諒解，會對員警處以行政處分，加強員警教育。1060105

(中央社)