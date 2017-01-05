田中光：台印討論台灣引進印度勞工

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在中華民國政府「新南向政策」推動下，印度成為這項政策中的重點。駐印度代表田中光近日接受印度媒體訪問時指出，台印正在協商，台灣計畫引進印度東北部勞工赴台工作。

印度官員證實，台印之間確實正在磋商台灣從東北省分引進印度勞工並簽署台印勞工協定的事宜。

田中光日前接受「印度電訊報」（Telegraph India）專訪，談到台印近來關係長足的進展，從去年9月陸續簽署了從農業到鐵路的合作協定，最近更探討台灣引進印度勞工在台工作。

田中光透露，為解決台灣高齡化社會勞動力不足問題，台灣計畫從印度東北省分引進勞工到餐飲和飯店業工作，印度中央政府對這項勞工計畫表達十分支持的立場。

此外，引進更多印度勞工，也有助雙方的相互瞭解。

台灣目前已有來自菲律賓、越南、泰國和印尼超過50萬名外勞，以補足因高齡化社會勞動力不足的問題。

此外，印度國會22位友台議員也於上月成立「印台國會友誼論壇」，藉此強化台印間國會的交流。

田中光表示，自從總理莫迪上台後，是台印關係史上最活躍的時期，「我保證在未來3到4年間，台印關係會有更飛躍性的成長」。

報導說，印度雖然只承認北京並與北京有正式外交關係，但由於台印共享相同的戰略意義與民主價值，加上彼此都對中國大陸在南海的擴張表示憂慮，這也是印度「東進政策」（Act East）的核心。1060105

(中央社)