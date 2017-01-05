澳洲房市泡沫16年來最高 恐最先爆裂
連漲數年的澳大利亞房地產已成為狂熱的投機活動，隨著泡沫愈吹愈大， 跨國際金融業者與當地房地產業已發出警告：澳大利亞房市泡沫達16年來新高，可能領先全球爆裂。
據《鳳凰網》報導，數年來澳大利亞房地產價格暴漲，建築業一片繁榮，但是澳大利亞投資管理業者羅傑．蒙哥馬利（Roger Montgomery）表示，房地產的繁榮已經在澳大利亞東海岸帶來了房屋過量供應。他警告說，澳大利亞布里斯班的空屋率增加了一倍，而且情況還會更糟。開發商現在努力去化成屋庫存，房地產價格和租金會受到打擊。
報導說，房地產業也對過量供應做出反應：新建案數目快速下跌。由於經濟數據大幅低於市場預期，去年10月新建房屋許可數量比前一個月大降12.6%，比去年同期水平更是大跌24.9%（排除季節因素，同比降幅更高達28%），創下2008年金融危機以來最大降幅。
雖然房市泡沫在全球各地都有，但澳大利亞可能是距離泡沫破滅最近的國家。美國花旗集團發布的報告稱，澳大利亞的房地產泡沫已經達到過去16年以來最高點。房地產集團Knight Frank的研究也顯示，雪棃海港大橋景觀公寓，現在價格已超過類似的巴黎艾菲爾鐵塔或邁阿密海灘景觀房。
報導說，澳大利亞政府最近大幅放鬆外國人在澳大利亞購屋政策，可能會吸引不少來自中國的購房者。一旦澳大利亞房市泡沫破滅，在澳買房的中國人將成「接盤俠」。
(中時電子報)
文章來源： 花旗：房市泡沫 不是中國專利
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