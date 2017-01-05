好貴！ 築地市場黑鮪魚拍出2千萬高價

知名的築地市場中，最具特色的莫過於「黑鮪魚拍賣」。透過公開喊價販售剛上岸的黑鮪魚。（達志影像/Shutterstock）

即將搬遷新址的東京築地市場迎來新年首次拍賣，受到漁獲量減少的影響，首尾黑鮪魚竟拍出該市場第2高價，以7,420萬日圓（約2,033萬台幣）成交。東京築地市場的黑鮪魚拍賣是當地旅遊的一大特色，本次拍賣的黑鮪魚是來自東北青森縣海域，總重約有212公斤，得標餐廳是築地周邊的壽司名店「喜代村」。

據日本NHK新聞報導，東京以豐富漁獲聞名的築地市場迎來新年首次拍賣，本回拍賣漁獲是來自東北青森縣海域的黑鮪魚，總重量約有212公斤，受到今年漁獲量下降的影響，在經過多次激烈喊價後，由當地知名壽司餐廳「喜代村」以7,420萬日圓（約2,033萬台幣）標下整隻黑鮪魚，創下2013年拍出1億5540萬日圓（約4,258.7萬台幣）天價後第2高價，也是1999年以來第2高價。「喜代村」的社長木村清先生高興地表示，「這隻黑鮪魚不只是身形龐大，油脂和肉質都屬於上品等級。」

設立於1935年的築地市場，近年因為設備老舊且腹地愈來愈小，讓東京都政府考慮搬遷至江東區的豐洲市場。（達志影像/Shutterstock）

築地市場作為東京最知名的地標之一，以豐富且新鮮的漁獲和海鮮產品吸引大批居民與各國觀光客拜訪，為東京的旅遊帶來不少人潮與收入。然而東京都政府考量到1935年設立的築地市場逐漸老舊且腹地過於狹窄，於2004年的都市計畫中提出遷往江東區的豐洲市場，但事與願違，豐洲市場用地陸續被爆出土壤與地下水遭污染的疑慮，迫使現任知事小池百合子（Yuriko Koike）下令全面徹查並暫緩遷移。

擁有完整漁獲供應鍊的築地市場，例行且有特殊模式的鮪魚拍賣透過媒體與網路宣傳，成為前往東京的旅客們必朝聖的景點之一，不僅東京當地的餐廳老闆前來競標，更吸引來自香港、台灣等地的日式餐廳前來投標。2008年就曾有香港的壽司餐廳老闆以44萬港幣（約182.7萬台幣）拍下一尾276公斤重的「鮪魚王」引起注意。但面對命運未卜的搬遷計畫，已形成完整上下游的築地市場將如何異地再生，將是商販、老饕與遊客們最關注的焦點。

(中時電子報)