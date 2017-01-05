除了IS外 美航母指揮官：做好對付中俄準備
美國核子動力航空母艦「卡爾文森號（USS Carl Vinson）」即將前往西太平洋海域，接替駐紮日本的「雷根號」任務，與中國的遼寧號航艦碰頭的可能性極大。外國媒體報導指出，接替卡爾文森號的老布希號（USS George H.W.Bush）航空母艦編隊近日在美國受訓，指揮官除表示IS是打擊目標外，也包括中國及俄羅斯。
根據《福斯》（Fox）報導，接替「卡爾文森號」的航空母艦「老布希號」並未進駐波斯灣，而是在美國北卡羅萊納州海岸40英里處進行訓練，波斯灣目前沒航母進駐，美方重南海輕波斯灣戰略意圖明顯。事實上，這並非波斯灣首次被放空，前年秋天羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）任務結束返美，由法國航母支援。
報導指出，在「老布希號」上的18-22歲男女，一天訓練時間長達14小時，幾乎沒有時間休息。航母指揮官懷特賽爾（Kenneth Whitesell）說，這次訓練相當於春季軍事訓練，一旦完成訓練任務，緊接著便是真正作戰，並說除了伊斯蘭國（IS）是打擊目標外，「如果有必要，我的隊員們也隨時準備對付中國及俄國」。
懷特賽爾指出，雖然美方與中、俄並未有突發或即將引爆的衝突，但雙方一旦因立場不同產生利益糾紛，我們必須了解在衝突不可避免的狀況下，要如何做好準備。
(中時電子報)
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