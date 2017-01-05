中共募兵廣告 納入東海空中衝突

在東海上空飛行的中共殲-11戰鬥機。 （新華社）

根據《外交家》雜誌報導，中共在近期推出的募兵廣告中納入了解放軍海軍航空兵與日本航空自衛隊在釣魚台空域衝突的內容，以刺激年輕人的民族主義情緒。

夾雜著從甲午戰爭、抗戰戰爭到釣魚台領土的各種新仇舊恨，日本從90年代開始就是中共向海峽兩岸群眾推廣「愛國主義教育」的主要對象。在此一廣告中，解放軍殲-11戰鬥機飛行員以中文、英文與日文，向釣魚台上空出現的航空自衛隊F-15J戰鬥機發出警告：「注意，我是中國海軍航空兵，你即將進入中國領空，立即離開，立即離開！」

中共海軍航空兵募兵廣告，雖強調民族主義，但是卻出現好萊塢大片《神鬼奇航》配樂。

此一廣告，剪輯了歷次中共與日本在東海上空發生衝突的畫面。因此有時候追逐攔截F-15J的是殲-11，有時候又變成殲-10。自日本政府宣佈將釣魚台列嶼「國有化」以後，中共也於2013年11月23日在東海上空設置防空識別區。大陸國防部發言人楊宇軍，在12月份舉行的一場記者會上表示，運用電視廣告與媒體向年輕人宣揚「愛國主義」思想是再正常不過的事情了。

(中時電子報)