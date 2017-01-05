年金改革教師延退？ 教長表態中小學教師不宜
政院擬將公教人員退休年金請領延後到65歲，教育部長潘文忠首度表態，認為從教學現場來看，中小學老師需要更多體力，因此退休條件必須「切割」，大專以上老師可比照公務員到65歲，但中小學老師則不宜，漸進改革才能達到新陳代謝。他將在本月20日的國是會議上提出建議。
國家年金改革委員會執行長林萬億日前公布的官版方案中，擬將中小學教師年金請領年齡，於107年開始從「75制（年齡加年資達75，例如25歲任教50歲可退休）」一次調高到「80制」，之後逐年調整，最終讓教師跟公務員一致65歲退休。
不過，潘文忠認為，中小學和大專教師退休條件不能一體適用，他指出，少子化後，班級人數雖減少，但現在課程設計、備課都需投入更多時間，學生的個別差異大，特別是中小學階段是孩子人格養成、情緒轉化的關鍵時刻，需要教師、家長更多關注與配合。
潘文忠主張，教師退休應從「75制」逐年延後到「85制」，漸進改革才能達到新陳代謝。
對此，全國教師工會總聯合會（全教總）副秘書長羅德水表示，潘文忠是教師出身，應該最瞭解教學現場狀況，教師60歲才能退休，不符和家長期待，教師本身也沒有足夠的精力去應付教學工作，建議務必考慮中小學教育現場需求，漸進式推動改革，使中小學師資能維持供需平衡與活力。
全國教育產業總工會（全教產）秘書長劉亞平則批評潘文忠「貓哭耗子假慈悲，火車過了才在吠」，早就該在年改會為教師說話。按照官版是「斷崖式」改革，他們算過會有整整10年，沒有一位教師可以退休，使教育一灘死水。
(中時)
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