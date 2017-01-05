大陸高鐵和諧號 穿越霧霾變大便號
中國飽受霧霾所苦，近日網路流傳一張照片，中國的高鐵「和諧號」在行車經過霧霾地區後，潔白的車身竟變成了「大便色」。
中國微博近日流傳一張照片，中國高鐵「和諧號」經由上海開往北京南站，穿越華東、華北重霧霾區，長達5個多小時的路程。途中因未經雨水沖刷，一路上的塵埃都沾黏在「和諧號」的車身，潔白無瑕的車體變成驚人的「大便色」。還有網友戲稱這是「霧霾金」、「古銅色，真漢子的顏色」。
根據《星島日報》報導，鐵路局人員回應表示，灰塵與霧霾有一定關係，列車車速、距離、行車時間與方向也都有關係。
北京公眾環境研究中心主任馬軍也出面說明，霾其實是「氣溶膠」，在吸附水氣膨脹後，容易附著在車身上；若天氣潮溼，行車距離長，途經重度霧霾地區，汙染物就容易在車身上造成汙漬。
(中時電子報)
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