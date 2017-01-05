歐巴馬夫婦回憶錄搶手 傳望海撈逾10億
美國總統歐巴馬1995年出版個人回憶錄「歐巴馬的夢想之路─以父之名」進帳逾1500萬美元（新台幣4.83億元）。如今書商預估，他的總統回憶錄可幫他賺1500至2000萬美元甚至更多。
頂尖的出版界高層告訴「每日郵報」（Daily Mail），外界等待已久、期望甚高的第一夫人蜜雪兒8年白宮生活回憶錄，更可望在出版前拿到至少2000萬美元（新台幣6.44億元）的版稅。因此，歐巴馬夫婦離開白宮後，可望從回憶錄進帳至少新台幣10億。
消息來源聲稱，蜜雪兒早就悄悄地籌備出書事宜。
1名業界頂級的策劃編輯對「每日郵報」說：「蜜雪兒比歐巴馬受歡迎，所以絕對更有賣相，」「因此，她收到的預付款可能比歐巴馬多得多。」
「如果是我加入喊價，我一定會給她比歐巴馬更好的條件。」
如同「華爾街日報」所說：「蜜雪兒身為一個回憶錄作者的才華尚未受到考驗，不過，她的支持率高達59%…而且還是最受歡迎的美國公眾人物之一。」（譯者：中央社許湘欣）1060105
(中央社)
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