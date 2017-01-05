敲玻璃搶台中2銀樓 鐵鎚男遭訴
羅姓男子涉嫌於去年10月間持鐵鎚敲破台中大里2家銀樓玻璃行搶，分別搶走金手鍊、金項鍊、墜子等物，檢察官今天依加重搶奪罪將他起訴。
台中地檢署起訴書指出，25歲羅男因積欠債務，分別於去年10月12、14日晚間，鎖定大里區中興路二段及成功二路2家銀樓，以鐵鎚敲破展示櫥窗玻璃後行搶。
案發後，警方專案小組調閱銀樓附近監視器，發現兩起搶案歹徒均穿著黑色外套、長褲及鴨舌帽，犯案前都以徒步方式抵達犯罪現場，並於作案後以跑步方式離開。
另外，專案小組陸續尋獲歹徒作案時穿著衣物及鐵鎚，經送鑑識中心比對後，確認為同一人所為，並從監視器畫面中比對出歹徒作案所騎乘機車車號，鎖定羅男涉嫌重大。
警方經多日埋伏，於去年10月17日順利將羅男逮捕到案，並起獲作案用機車、金項鍊及墜子等贓物。檢方今天依加重搶奪罪將他起訴。1060105
(中央社)
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