產業訓儲替代役 工會憂成奴工
政府開放「產業訓儲替代役」，包括鍋貼連鎖店都參加，引發爭議。高教工會今天憂心法律鬆綁，會讓役男淪為非典型勞動的「奴工」。
高教工會青年行動委員會今天在台北召開記者會指出，「產業訓儲替代役」和已行之多年的「研發替代役」不同，前者以技術工作為主，申請資格放寬到學士和副學士，「得以圖利的私人企業更多更廣。」
高教工會認為，替代役男領到的薪水，都低於同等學歷的畢業起薪，讓私人企業只需以極為低廉的成本，就能買下役男的勞動力。
高教工會指出，雖然役男薪資可以跟企業議定，但因服替代役等於「綁約3年」，不得隨意離開，在此不對等的狀況下，「議價空間」也大為下降。
高教工會要求替代役役期應與常備役一致，且應比照勞基法規範並同工同酬。另外，應落實全面募兵制度，逐步廢除替代役與常備役等義務兵役。1060105
(中央社)
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