《紅樓夢》挑戰同志角色 JR曝牽手男性直冒冷汗

電影《紅樓夢》海選十二男釵，將飾演劇同志角色。(圖/men’s uno提供)

新銳編導吳星翔改編《紅樓夢》成現代同志電影，大膽挑戰社會觀感與尺度極限，光在海選12男釵時就話題十足，而被導演相中演出「薛寶釵」一角的JR，原本預計只打算客串一角，但仔細研讀劇本後被故事吸引，才點頭加入12男釵黃金陣容，他也自曝在整齣戲中在困難的不是扮演男同志，而是要與男性牽手。

JR起初擔心年紀稍長，與其他鮮肉金釵相較下顯得格格不入，不過當拍攝宣傳照發現無違和感，才放心接演劇中要角薛寶釵，他坦言排戲過程中，深深被角色及故事的羈絆所感動，讓首度飾演同志角色的他，格外得心應手，不過在劇中要與男生牽手，則是最需克服的難關，因為光是練習和男生牽手，就讓他緊張到手心直冒汗。

另外在劇中尬上一角的利晴天，雖然並非首次詮釋同志角色，不過則須扮演一個平時生活壓抑，但私下就徹底釋放靈魂的員警，角色極度反差的個性，讓他必須一甩平時斯文形象，在觀眾面前呈現內心「悶騷」性格，利晴天表示樂於挑戰各種角色，希望能充分呈現反差效果。

男模白俊彥首部作品，就挑戰同志角色。(圖/men’s uno)

另外在men’s uno男模大賽脫穎而出，獲得「最佳體態獎」的男模白俊彥，踏入演藝圈首部作品，就需一甩給予外界鄰家男孩的氣息，在劇中飾演成為穿梭轟趴的「派對動物」，對此他表示雖緊張，但唯獨有壓力才能督促自己進步。

(中時電子報)