MLB》不想丟新秀 洋基放棄白襪明星左投？

洋基不想犧牲農場新秀，可能退出坎塔納的3搶1大戰。(美聯社資料照)

為了補強先發投手，洋基從去年就積極與白襪接觸，希望能挖來他們的明星級左投坎塔納，與太空人、海盜展開「3搶1」的爭奪戰，但協商至今未果，美媒5日報導，原因洋基不打算犧牲農場新秀，來跟幾乎整組打掉重建的白襪交易。

洋基季後補進查普曼跟哈勒岱，總管凱許曼(Brian Cashman)的下一步，便是鎖定在補強四、五號先發投手，耐投、合約又到2020年的坎塔納，也就成為他們網羅的首要目標，但據《theScore》報導，他們面對另外兩隊的積極競爭，又不想送走頂級新秀，使得這樁交易遲遲未有定案。

「我想我們會持續投身自由市場，」儘管凱許曼表示，他們仍持續與白襪協商，但以不想付出新秀為前提，他如今似乎把目光轉往市場中的其他投手，「如果我們與任何對象合拍，想當然爾，我們會放棄某些事情。」目前最可能的人選，是34歲、上賽季拿下15勝的前小熊投手漢默。

(中時電子報)