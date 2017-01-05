林全：趁一例一休漲價 法律有罰則

行政院長林全被問到有商家趁著「一例一休」實施之際漲價，他表示，企業趁機漲價，卻未將應有的獲利回饋給勞工，都不應該被接受，且法律上本來就有一定的罰則。

林全今天下午出席「台灣高鐵通車十週年暨探索館」開幕典禮，他強調高鐵的開通，對於台灣發展與交通運能有重要效益，未來加上即將開通的機場捷運，更讓台灣發展邁向新的里程碑。

林全被問到有些企業在「一例一休」之際，哄抬價格，林全表示，要看是否有違背類似公平交易法相關的法令，如果屬於違法的聯合行為哄抬或漲價，法律上本來就有一定的罰則；而企業未將應有獲利回饋給勞工，都不應該被接受。

高鐵公司表示，現在通車營運10週年完成「台灣高鐵探索館」的設置，目的是希望藉由有系統的整理，從高鐵規劃、心情、營運一路走來的珍貴文物，緬懷高鐵先進造橋開路、如期完成高鐵建設的堅毅精神。1060105

(中央社)