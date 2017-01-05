日圓升值 日經指數收黑

我要評比

日本東京股市日經225指數回吐早盤漲勢，今天以小跌作收，受累於日圓升值。

法新社報導，日經225指數下跌73.47點或0.37%，收19520.69點。但東證指數上漲1.20點或0.08%，收1555.68點。（譯者：中央社陳昱婷）1060105

(中央社)