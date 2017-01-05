印度跨年夜大規模性騷擾案 警方逮6人

我要評比

在各方及輿論壓力下，印度班加羅爾警察局長尼姆巴爾卡爾(Hemant Nimbalkar）今天表示，警方過濾監視影片後，已經逮捕6名涉嫌在跨年夜性騷擾女子的男子。

印度卡納塔卡省（Karnataka）班加羅爾跨年夜爆發大規模性騷擾狂歡女子的事件，但當地警方雖派出1500名員警在跨年夜街頭狂歡現場卻未能阻止事件發生，加上警方事後聲稱沒有女子報案，無法立案調查，引起各界抨擊。

警方的不作為連日來遭印度輿論砲轟，印度內政部次長李繼竹（Kiren Rijiju）也認為此事是恥辱，應該嚴加查辦後，班加羅爾警方昨天宣布立案調查，今天已表示，經檢視街頭監視器和網路流傳監視器拍攝影片，逮捕6名嫌犯。

班加羅爾跨年夜約有1萬多人在商業中心街頭狂歡，在街頭迎接跨年倒數的許多女子穿著裙子等時髦服飾，卻遭到酒醉男子大規模性騷擾。

一些女子表示，她們在街頭被成群的男子圍住攻擊、性騷擾。一些女子還因此流血、受傷。

卡納塔卡省內政廳長帕米許瓦拉（G Parameshwara）雖向媒體證實有女子遭到性騷擾，但卻稱這主要是年輕人模仿西方人穿著暴露的結果，更有卡省議員發言批評女性入夜後，不應在沒有父親或丈夫陪同下外出。1060105

(中央社)