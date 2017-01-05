日職洋投出征經典賽 威脅台韓

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中華隊在3月的世界棒球經典賽添一強敵。荷蘭棒壘總會宣布，31歲擁有美國、日本、南韓職棒經驗的投手范登哈克（Rick van denHurk）確定參加經典賽。

右投手范登哈克身高198公分、體重105公斤，從西元2007年到2012年之間，擁有6年的美國職棒大聯盟經驗；之後轉戰南韓職棒效力三星獅隊2年、日本職棒軟銀鷹2年。

范登哈克在2013年、2014年效力三星獅，兩季都助球隊拿下冠軍，戰績分別是7勝9敗、13勝4敗，第2個球季拿下聯盟防禦率王（3.18）、三振王（180次）兩大投手獎。

2015年起效力日本職棒軟銀鷹兩個球季，推定年薪2億日圓，分別出賽15場、13場，戰績9勝0敗、7勝3敗，防禦率2.52及3.84。

荷蘭與中華隊、南韓、以色列預賽同組，范登哈克預計擔任先發投手，在他背後防守的也不乏大聯盟級的隊友，包括紅襪隊柏格茨（Xander Bogaerts）、天使隊西蒙斯（Andrelton Simmons）、金鶯隊史庫普（Jonathan Schoop）。

荷蘭隊7日出戰南韓、8日與中華隊交手，范登哈克可能在其中一場先發。南韓媒體推測，范登哈克熟悉南韓打者，且在韓職成功，荷蘭隊有可能排他先發對南韓。1060105

(中央社)