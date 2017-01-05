余文樂認戀6天 皮帶千金驚傳遭黑衣人討父債？
香港男神余文樂上月30日在Instagram貼出與一女背影照片，甜喊「未來是燦爛的」，被解讀正式認戀全球最大皮帶廠亞美集團總裁王東生獨生女王棠云（莎拉），沒想到兩人公開戀情才6天，今(5日)竟被爆料莎拉經紀公司昨樓下竟出現黑衣人討債，還掛紅布條指名要莎拉父親王東生面對，所幸最後王東生打給債主溝通後，才暫時化解僵局。
據《蘋果日報》報導，莎拉經紀公司昨樓下出現4名黑衣人，秀出寫著「亞美集團王東生，騙人血汗錢出來面對」的布條，氣氛一度緊張，公司通知莎拉後，經過溝通才使黑衣人離去，對此，莎拉公司承認有此事，但就交由長輩處理，「因為莎拉是藝人樹大招風，希望外界不要牽連到莎拉。也對鄰居受到驚嚇感到抱歉」。
而余文樂6天前分享和一女背影照，開心表示「未來是燦爛的」，讓粉絲紛紛心碎認為是認愛王棠云，對此，王棠云經紀人未承認也未否認，只說她目前和公司請假中，因此公司不過問藝人私人行程。
(中時電子報)
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