當沖降稅 蘇嘉全：最慢4月可通過

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立法院長蘇嘉全今天表示，當沖稅率減半與老舊建築加速重建等相關法案，在立法院臨時會來不及處理，會在下會期開議當天就付委審查，預估最慢3、4月應該可以通過。

朝野立法院黨團協商今天簽署協商結論，臨時會開到20日，處理106年度中央政府總預算案、電業法與長期照顧服務法部分條文修正草案，攸關當沖證交稅率減半的證券交易稅條例第2條之2修正草案與都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案不在臨時會處理，新會期2月17日開議，考試院副院長人事同意權待新會期開議後處理。

蘇嘉全下午視察立法院發包中心前受訪表示，攸關當沖稅率減半的證券交易稅條例第2條之2修正草案與都市危險，及老舊建築物加速重建獎勵條例草案，這次臨時會來不及處理。

他說，會在下會期開議當天就付委，列入最優先法案、儘速通過。

蘇嘉全說，總統蔡英文、行政院長林全對於推動經濟發展的法案都非常重視，立法院下會期會列為最優先法案處理。

他說，如果委員會有共識，就沒有所謂1個月的協商期，即使有協商期，預估最慢3、4月應該可以通過。1060105

(中央社)