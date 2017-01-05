蔡總統：政府積極培養新世代運動選手

我要評比

總統蔡英文今天表示，像極限運動家陳彥博這樣年輕、優秀的運動員，在國際場域上獲殊榮，對台灣社會來說，有凝聚、振奮人心效果，政府會積極培養、協助新世代運動選手。

蔡總統上午在總統府接見陳彥博等人時，恭喜陳彥博獲西元2016年四大極地賽總冠軍，是亞洲第一位獲這項殊榮選手，堪稱台灣之光。

蔡總統表示，政府進行各項改革工程之際，社會意見表達非常多元，但提到台灣具代表性人物時，全民意見一致，非常感謝陳彥博的努力。

蔡總統感謝陳彥博教練潘瑞根一路以來栽培和陪伴、並恭喜陳爸爸，陳媽媽，有這樣出色的孩子，背後需要有能體諒、支持的家人，才能養成如此有毅力、鬥志，並充滿啟發人心力量的陳彥博。

蔡總統說，政府會積極培養、協助新世代運動選手，期望陳彥博繼續努力，為極限運動及台灣發光發熱。1060105

(中央社)