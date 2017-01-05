北市腸病毒流行警訊期 有症狀速就醫

我要評比

台北市衛生局表示，為防範校園腸病毒疫情擴大，已提早啟動防治措施，並提醒家長，若幼童有發燒、嘔吐、(泡)疹性咽峽炎等疑似症狀時，應盡速就醫。

衛生局今天說，腸病毒仍處於流行警訊期，呼籲市民正確勤洗手，也會加強幼托機構通報機制。

衛生局長黃世傑表示，疾管署去年3月間評估腸病毒疫情約每3至4年就有一波較明顯流行期，自去年4月起，針對腸病毒流行進行相關應變作為，包含召開跨局處記者會2次、衛教宣導、查核輔導等。

衛生局也公告台北市進入腸病毒流行警訊期，為因應全國腸病毒疫情尚未趨緩，北市已提早啟動腸病毒防治相關措施，並提醒民眾應該正確洗手，才能遠離腸病毒，也會針對教托育機構加強宣導勤洗手、定期進行環境消毒、落實病例通報。

衛生局提醒家長，若幼童出現發燒、嘔吐、(泡)疹性咽峽炎或手、足、口等部位出現小紅疹或水泡等疑似腸病毒症狀時，應減少出入公共場所，學童應請假在家休息。

若出現腸病毒感染併發重症前兆，像是嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀時，務必儘速至腸病毒重症責任醫院，台北市共9家，包含台大、北榮、三總、北醫、馬偕、國泰、新光、聯醫和平婦幼院區、萬芳或大醫院就醫，以免錯過治療的黃金時間。

衛生局也建議，民眾可牢記「正確洗手五步驟」，包含濕、搓、沖、捧、擦，和「洗手五時機」，像是看病後、吃東西前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後。1060105

(中央社)