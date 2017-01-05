斥資逾億元改建 三和國小樂學樓落成

我要評比

三和國小樂學樓落成剪綵儀式，以空飄氣球相爭校務一飛沖天。（王文吉攝）

三和國小樂學樓落成，校方設計藏頭詩，祈願為地方培育更多人才。（王文吉攝）

台中市長林佳龍參加三和國小樂學樓落成典禮。（王文吉攝）

三和國小樂學樓建築風格融合傳統與現代，展現優質的人文特色。（王文吉攝）

樂學樓規畫做為專科教室、行政辦公室及特教班使用。（王文吉攝）

台中市大雅區三和國小創校近一甲子，教學大樓老舊且耐震力不足，經斥資1億600萬元改建，上午落成啟用，市長林佳龍前往剪綵，並表示，市府推動8年50億老舊校舍整建計畫，加上教育部3年180億的預算經費，將全面改善校舍硬體建設，提供學童完善的學習環境。

三和國小上午舉行樂學樓落成啟用典禮，林佳龍、教育局長彭富源、市議員吳顯森、張雅旻、前立法委員楊瓊櫻、校長洪瓊媚及地方里長一同剪綵，現場也安排合唱團、樂團、啦啦隊、舞龍舞獅等精彩表演，氣氛熱鬧。

林佳龍表示，三和國小原教學大樓老舊，市府編列6400萬元，加上教育部補助4200萬元，總經費達1億600萬元，進行校舍重建；他還說，台中市今年度教育預算比去年增加46億元，其中因應國立高中職改隸市立，除教育部補助經費外，市府也編列近10億元預算，占市府年度支出項目最多。

洪瓊媚則感謝眾人努力，終於在此刻見證樂學樓落成啟用，她並表示，樂學樓規畫做為專科教室、行政辦公室及特教班使用，未來將持續爭取跑道更新，營造學校成為「愛、活力、成長」的優質學園，為地方培育更多人才。

教育局指出，三和國小新建教學大樓為地上3層、地下1層2的建築物，總樓地板面積約4,562平方公尺，主體建築融合傳統與現代，展現優質的人文特色，此外，大樓也規劃良好的採光及通風空間，提供學童優質的學習環境。

(中時)