準備說再見! 搬家卡車現身白宮

一輛搬家卡車悵然地停在白宮門口旁，似乎正在述說一個時代的結束。(圖/取自推特twitter)

美國時間1月4日，媒體拍到了搬家公司卡車停在白宮的身影，這畫面述說了一個時代即將落幕的故事，提醒著：白宮正在準備換主人！

據外媒報導，美國CNN記者米歇爾科辛斯基在白宮外拍到了搬家卡車悄然出現的畫面，這輛車停在該建築大門內的西行政大道上，具體位置在艾森豪行政大樓和白宮西翼之間。車身的字體相當醒目，寫著「搬家」(Moving）。

依照美國的時間表，川普將在1月20日正式就任總統大位，而承包單位得趕在那天之前，把前任總統歐巴馬的私人物品遷移完畢。也就是說，時間只剩下緊湊的兩週而已。

(中時)