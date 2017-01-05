躍升第4賺錢醫院 北榮隱藏收入浮出來
健保署今公布104年最賺錢醫院名單，上次排名80多名的台北榮總，104年醫務方面雖虧損新台幣4億多元，但因業外收入高達15.43億元，整體淨賺11億元，首次躍升第4名。
台北榮總表示，收入之所以暴增，是因100年至102年提列的備抵醫療折讓，共約11.5億元一次回沖所致。
健保署今天公布民國104年領取健保費用超過6億元的112家醫院財務報表，其中有賺錢者有81家、約占7成，虧損約31家、占近3成。
最賺錢醫院由台大醫院奪冠，整體盈餘新台幣20.84億元，其次為中國附醫賺20.35億元，林口長庚19.43億元位居第3，台北榮總賺11.31億元第4，第5則是彰化基督教醫院賺9.32億元。
值得注意的是，台北榮總醫務收支明明虧損4.12億元，但是停車場、美食街、利息等業外收入，連同備抵醫療折讓回沖，合計15.43億元進帳，使得整體收支反而淨賺11.31億元。
北榮醫企組主任李偉強受訪時解釋，因健保點值時高時低，身為公家機關的北榮為求財務穩健，基於風險管控，都會多編列一些預算，以防政策突然改變影響點值，這次一口氣沖回3年的金額，才會導致收入增加，而且該款項是業內省下的錢，非業外收入的錢。
北榮指出，這筆額外收入將用於提升醫療品質、照顧員工等方面；至於醫務虧損，則是因弱勢民眾就醫減免及公益服務等福利措施的關係。1060105
(中央社)
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