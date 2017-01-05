朱立倫拜會洛杉磯郡 盼加強科技產業
新北市長朱立倫今天拜會姊妹市美國洛杉磯郡，受到新任郡監督凱瑟琳．芭葛接待。她說，台灣許多高科技領導產業在新北市，雙方應在綠能科技及高科技產業加強投資合作。
洛杉磯郡為美國第1大郡，人口逾1000萬，與新北市結盟30年，雙方關係友好密切、互訪交流不斷。芭葛（Kathryn Barger）去年12月接任郡監督，特別邀朱立倫再次訪問洛郡。
芭葛今天也請前任郡監督安東諾維奇（Michael Antonovich）夫婦共同出席，朱推崇安東諾維奇擔任郡監督逾36年，對地方治理有卓越貢獻，更感謝他促進姊妹市情誼，多次為中華民國發聲、協助台灣推展外交。
芭葛承諾，將向前輩請教更多新北市相的資訊，並持續維持雙方友誼與交流。她表示，自己專長社會福利、教育與民眾安全，她非常希望向新北市學習。
朱立倫順道拜會洛杉磯市政府，由國際貿易局專員瑞奇（David Reich）導覽具歷史意義的市政大樓。接著，洛杉磯負責國際事務及經濟發展的副市長陳楚僑，向朱立倫說明各項市政內容。
新北市與洛杉磯雙方，除分享城市經貿及城市治理經驗，也強調未來持續合作。陳楚喬表示，洛杉磯市與新北市人口數相近，但面積不大，有國際機場及港口，因此著重發展國際經貿，盼與新北市企業合作。期待春天就能親自帶團到新北市參訪。
朱立倫以鶯歌陶藝品「漆金吉紅瓶」作為新北市代表性工藝品，贈送洛杉磯郡與洛杉磯市府，祝福美國友人新年吉祥如意。1060105
(中央社)
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