關心獨居長輩 國小學童延續愛不間斷
高雄市漢民國小學童愛的延續4年不間斷，持續關心獨居長輩，華山基金會小港愛心天使站今天舉辦4年回顧活動，讓學童永不忘記助人的心。
華山基金會小港愛心天使站表示，為了在校園內推展敬老孝道觀念，讓學童們了解「老吾老以及人之老」意義，與漢民國小分別針對不同年級進行敬老宣導及配合「愛老人 愛團圓」年菜公益計畫。
愛的延續4年不間斷，華山基金會小港愛心天使站照護的88歲獨居、罹患高血壓及輕微失智症的潘爺爺，因居住4樓無電梯公寓及關節退化無法外出，生活全仰賴政府及華山志工協助，但當送餐服務因年節而暫停時，團圓熱鬧的農曆新年卻是他最煩惱的時候。
華山基金會小港愛心天使站今天在漢民國小走廊舉辦4年回顧活動，展示參與公益的點滴及每位學童精心為長輩撰寫的祝福卡片，讓學童分享送愛扶老的快樂。
漢民國小校長焦熙昌表示，長達4年的公益在漢民國小已蔚為一股善良風氣，學童省下自己的零用金捐助弱勢長輩的年菜，金額也許不高，但涓滴細流都是在教導行善，除了讓潘爺爺這樣的長輩們能不擔憂年節三餐問題，更讓孩子們日後永不忘記助人的心。
接受照護服務的長輩也在現場回贈「春」、「福」春聯，祝福大家平安過好年。1060105
(中央社)
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