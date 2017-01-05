佛光山惠中寺送暖 臘八粥贈中市府

今天是農曆臘八，佛光山惠中寺中午準備7000份臘八粥到台中市政府分送，慰勞市府員工辛勞，副市長林依瑩說，感謝惠中寺寒冬送暖，帶給員工更多正面能量。

今天是農曆12月8日「法寶節」，惠中寺舉辦「法寶節臘八粥結緣活動」，由中區總住持覺居法師親率志工分送7000多份臘八粥給台中市政府員工，慰勞1年來的辛苦，也祝福平安吉祥，社會和諧。

覺居法師表示，臘八粥又叫平安粥，每年臘月初八法寶節時，惠中寺都會動員志工大批製作，分送全市各單位與大眾結緣，共霑法喜。今年預計將送出7萬份，今天首批送到台中市政府，由於正值中午吃飯時間，不少員工接到熱騰騰的臘八粥無不喜逐顏開，頻頻致謝。

覺居法師指出，這一碗臘八粥除了好吃、營養，還滿溢志工愛心，為了要趕上中午供餐，志工們一大早就展開洗、切、烹調作業，煮成後，還得一碗一碗裝盛，方便分送市府各局室，所做的這一切，無不抱持真心祝福，希望每一位品嚐臘八粥的人，來年都能平安吉祥，市政運作順利，也唯有如此，社會才能和諧。

林依瑩代表市府感謝惠中寺在開春之際就送來溫暖，她說，自己上任4個多月來，收到最多的是指教，這是第一次來自民間的溫暖愛心，相信市府團隊和她一樣，能感受到滿滿溫暖與鼓勵，一年之初，將帶給大家更多正面服務能量。

覺居法師隨後又致贈佛光山開山宗祖星雲法師新春墨寶「名聲天曉」給林依瑩，寓意努力勤奮，自能名聲遠揚天下知，林依瑩也回贈市長林佳龍的春聯「吉運大開」。1060105

(中央社)