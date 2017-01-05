年金改革 教長：中小學與大專教師切割

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國家年金改革委員會提出的官版方案中，擬讓公教人員退休金請領一致延後到65歲。教育部長潘文忠今天表態，考量教學現場差異，中小學教師應與大專教師切割。

國家年金改革委員會執行長林萬億日前公布的官版方案中，擬將中小學教師年金請領年齡，於107年開始從「75制（年齡加年資達75，例如25歲任教50歲可退休）」一次調高到「80制」，之後逐年調整，最終讓教師跟公務員一致65歲退休。

官版方案引發教師組織反彈，教育部長潘文忠今天也首度表態，主張將中小學與大專切割，因為兩者服務對象的年齡層、學生特色都有差異。

潘文忠表示，中小學的教學活動、備課工作繁重，且是學生發展特質、各方面情緒轉換的關鍵階段，確實需要更多體能才能扮演好教學工作。

潘文忠也認為，年金改革必須要考慮到新陳代謝的問題，要有更順暢的銜接，年紀、年資採計必須採逐年漸增，避免退休阻塞，影響到新血加入教育行列。

潘文忠指出，中小學教師目前平均退休年齡是53歲，可藉由改革，逐步延伸到58或60歲。大學教師則可比照公務人員的65歲。

對此，全國教師工會總聯合會（全教總）文宣部主任羅德水表示，潘文忠還是在幫官版背書，換算下來中小學教師還是得到60歲才能退休，不符教學現場需求。

羅德水表示，潘文忠是教師出身，應該最瞭解教學現場狀況，希望再多幫教師爭取。

全國教育產業總工會（全教產）秘書長劉亞平說，潘文忠「貓哭耗子假慈悲，火車過了才在吠」，早就該在年改會為教師說話。

劉亞平建議採溫和漸進改革，讓中小學教師退休年齡延後到55歲。但現職教師若按照75制，有些人50歲就可以退休，應受到保障。1060105

(中央社)