經典賽荷蘭添強投 軟銀洋投范登荷克確定要打
經典賽與台灣分在同組的荷蘭隊，今在荷蘭棒協推特公布，效力日職軟銀的范登荷克確定將披上國家隊戰袍，為荷蘭隊投手群上增添戰力。
范登荷克不僅擁有大聯盟經驗，從2013年轉戰韓職，兩年下來拿下20勝13負，自責分率3.55，2014年拿下聯盟自責分率王，隨後轉戰日職，跨季拿下14連勝，打破郭泰源所保持的日職外籍投手最多連勝紀錄。
荷蘭隊在經典賽預賽與中華、韓國、以色列同組，范登荷克曾在09年參加經典賽，當年殺進8強，今年二度披上戰袍，他期盼率隊打進前四強。
(中時電子報)
關鍵字：范登荷克
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