女子網交宅男騙投資 依詐欺罪起訴

我要評比

陳姓女子9年前求職，被不詳身分的「謝大哥」吸收，自此開始在社群網站化名王姓女子，佯裝交友，騙男網友貸款投資「謝大哥」的餐廳。

一名陳姓男子因此被騙投資25萬元，在求償無門後報案，高雄檢警隨後查出陳女真實身份，依詐欺、偽造文書等罪起訴。

(中時)