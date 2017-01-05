圍巾抽檢 9件中文標示不符規定

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為確保市售圍巾品質安全，標檢局日前隨機購買15件圍巾進行「品質項目」檢測及「中文標示」檢查。品質項目部分全數符合國家標準要求，中文標示方面，經初步檢查未依服飾標示基準標示的圍巾高達9件。

標檢局表示，此次購樣檢驗係依據國家標準CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」規定進行「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」之「品質項目」檢測，另依據CNS 2339-1「纖維混用率試驗法－第1部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法－第2部：纖維混用率」檢測實際「纖維成分」含量及依「服飾標示基準」查核「中文標示」。

官員指出，品質項目包括「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」，採樣結果全數符合國家標準要求；不過，中文標示初步檢查未依「服飾標示基準」標示計9件。因為圍巾商品不屬應施檢驗品目，中文標示經初步檢查未依「服飾標示基準」規定部分，已移請經濟部中部辦公室依「商品標示法」處理。

(工商)