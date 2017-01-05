流落在外70年 復刻神禡版要回娘家了

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臺史博收藏原版的興濟宮神禡版。（程炳璋攝）

興濟宮神禡版拓印出來的平安符。（程炳璋攝）

臺南市北區興濟宮有塊用來拓印平安符的神禡木刻版，流落在外70餘年，臺灣歷史博物館成立時輾轉購得，有學者考據確認是廟方所有，廟方與館方協調，由臺史博製作「復刻」的神禡版交給廟方，原版並註明出處，廟方6日將出動8名董監事取代陣頭，親自扛轎迎回神物。

「神禡」一般稱為大符，和一般符令最大的差別，在於上面繪有廟宇神明的圖像。有地位或歷史的廟宇會製作木刻版，自行拓印供信眾求取，在重大廟慶遶境時，沿途壓在信眾擺設的香案當做回禮。

祀典興濟宮原有一塊「保生大帝率三十六官將神禡」木刻版，70餘年前文物保護概念不佳，流出廟外，輾轉為臺灣歷史博物館所收藏。

成功大學人文社會科學中心副主任陳益源教授去年中主動向興濟宮董監事提及，有研究文章指出，臺史博收藏的這塊神禡版，即為興濟宮所有。廟方隨即向文化部長鄭麗君陳情希望取回符板所有權。

經過廟、館兩方協調，各退一步，臺史博製作一塊復刻神禡版交給廟方，並在廟內收藏的原版註明出處為興濟宮。

雖是復刻神禡版，興濟宮仍決定6日慎重迎接神物，8位董監事將取代陣頭，親自扛轎，轎內擺放神禡版，將遺落70餘年的神禡版恭敬迎回廟內。

(中時)