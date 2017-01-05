Kuso影片批預算缺失 中市府：盼藍營理性

我要評比

台中市議會國民黨團今天抨擊市府編列預算缺失，在網路發表的Kuso影片，質疑數據都有所本。（盧金足攝）

台中市府表示，市議會國民黨團製作不實影片 ，呼籲理性監督才是市民之福。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團今天（5日）抨擊市府編列預算缺失，在網路發表的Kuso影片，質疑數據都有所本。對此，市府表示，106年度總預算經市議會刪除39億餘元後通過，刪減幅度創新高，國民黨團卻製播影片誣指預算編列，市府尊重議員「創意」，但部分內容疑擷取電影片段恐涉侵權，強調明年度預算多用在重要民生施政，盼監督市政回歸理性，才是市民之福。

台中市議會國民黨團書記長楊正中表示，總計花四天時間找出市府106年編列預算缺失，該支影片相關統計數據都由市府編列的預算書，要求市府別打迷糊。

市議員黃馨慧質疑，市府編列預算每100元，就有72元人事費，市長林佳龍上任兩年負債417億，105年度預算加上當年兩次追加預算合計舉債213億，而106年度扣除刪減預算後預計舉債204億，要求市府正視市民揹債增加的事實。

市議員顏莉敏指出，公共自行車租賃系統建置及營運管理預算程序諸多缺失，市政府自104年起開始編「台中市公共自行車租賃系統建置及營運管理」科目，而起初計畫年限僅四年

，符合預算法規範，但在105與106年兩年，市政府自行延長年限，該計畫卻遲未編入中長程資本計畫中。

對於該支影片指稱台中市民負債全國第一，市府駁斥影片指控並非事實，強調市長林佳龍帶領的新市府團隊在103年12月底上任後開闢財源並撙節支出，使104年度舉債增加金額較前一年度大幅減少135億元。

截至目前為止，台中市人均負債六都第二低；此外，《遠見》公布的縣市競爭力調查，「地方財政」評比台中也獲六都第三，顯示台中市財務狀況穩健。

市府表示，尊重議員的「創意」，但內容有很多錯誤，且影片許多內容也疑似擷取自國內外電影、電視片段，恐涉及侵權，盼國民黨團尊重原創者版權。

針對明年度國民黨團刪減的39億元，市府強調，許多均為重要的民生預算，像是台中市公共自行車租賃系統建置及營運管理、參與式預算等，恐影響市民權益，市府正在設法補救，盼議會監督回歸理性，問政議題亦應基於事實。

議員關心交通局先前已將106年度iBike站建置標案發包一事，交通局表示，交通局103年第一期計畫編列1億，104年在第二次追加預算時追加7千萬及104年第二期計畫的3.3億，共計5億元，相關年度預算審查時，已於預算內列明其計畫總金額及分年度經費需求，並獲議會支持通過。

交通局表示，為符合計畫執行及實際需要，去年必須先行發包，並於契約內容明定，假使後續預算未獲議會審議通過或經部分刪減，則依議會決議修改契約內容。

交通局說，新簽訂契約內容明定，從103年到110年這7年間，得標廠商必須隨時提供符合契約品質要求的車輛供民眾使用；而同一輛微笑單車的使用壽命約為一年多，此契約涵蓋服務7年，捷安特公司須無條件提供持續性的車輛維護管理，遇到車輛報廢，也必須更換新車，讓民眾隨時可以租借。

至於老人健保費補助排富部分，市府指出，市府遵守市議會第2屆第3次定期會對非法定社會福利須排富的決議，以及審計部台中審計處相同的建議，今年起調整老人健保費補助對象，限縮至低收及中低收65歲以上長輩，省下的經費，將投入7大服務方案。

包括增加老人共餐據點、老人送餐服務、長青學苑班數倍增等，同時改善居家服務員的勞動條件，提升對長輩的服務品質與時間，希望減輕長輩子女的照顧負擔，並增加就業機會。今年健保排富將可省下約12億3千，投入銀髮族福利後，老人相關預算高達36億6832萬元，整體福利不減反增。

市府強調，目前台中市正處於大建設階段，各項重大建設都積極進行中，在穩健的財政狀況下，讓預算發揮最大效益，用在地方，也帶動地方繁榮，包括持續推動大台中山手線、社會住宅、運動場館建設等，市府不但帶動地方發展，也確保市庫財務更加健全。

(中時)