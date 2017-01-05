中職盼延伸看球族群 首本故事繪本出爐

中華職棒推出首本故事繪本，期盼推廣更多小朋友接觸棒球。(中職提供)

中華職棒成立以來除了推廣職棒運動外，也致力於台灣棒球運動向下紮根與普及化發展，今年邁入第28年，也將首度推出棒球繪本《會是支全壘打嗎？》，期待接觸棒球的族群更廣、年齡層更低，讓台灣的父母親有屬於台灣的原創棒球故事可以講給小朋友聽。

《會是支全壘打嗎？》繪本故事以小學為背景，敘述一個內心喜愛棒球卻因為挫折而排斥，在學校體育課打樂樂棒球時寧可在一旁滑手機、玩手機遊戲的小學生，某天在路上遇見遊戲主角「球仔」，進而從棒球比賽中獲得勇氣的故事，與時下環境相仿又帶點奇幻。除了38頁全彩繪本故事外，還有8頁棒球知識補充，藉由淺顯易懂的圖文引起小朋友對棒球的興趣。

為這本繪本繪製插圖的是去年才剛從實踐大學媒體傳達設計系畢業的新銳插畫家「咚東」，擅長兒童插畫的他喜歡觀察身邊人事物，在作品中融入細膩情感，畫風充滿童趣與豐富色彩。

《會是支全壘打嗎？》由中華職棒與城邦集團布克文化合作出版，農曆春節前23日搶先於職棒商城販售，即日起至22日開放預購，定價300元，預購價只要159元，限量100本，欲購從速。各大實體、網路書店也將在農曆春節前上架。

(中時電子報)