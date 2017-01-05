興航員工到國產實業抗議 籲林家人出面

復興航空宣布解散，引起員工不滿資方處理態度，爭議持續延燒，上百名員工今天下午前往國產實業林口廠抗議，要求國產董事長林孝信出面，解決興航惡性關廠案。

遭興航資遣的員工表示，復興航空聲稱是航班的關係讓營運造成很大虧損，但員工們認為可以繼續做地勤代理，雖這樣的方式會連帶讓部分員工失業，但公司犯不著一副什麼事都想了、然後結束公司營運，也不告訴員工、沒有討論任何方案，這樣的態度讓員工們都無法忍受。

員工說，當復興航空這個子公司直接收掉、不玩了，只能找母公司、國產實業董事長林孝信出面解決復興航空惡性關廠案，出來面對這些員工，否則抗爭沒有時間表，會持續下去，要求林家必須出面來解決勞資爭議。

有員工指出，在興航無預警宣布解散之前，公司大量增資，甚至騙員工認股，另外還有「高薪低報」的問題，導致員工遭惡性資遣後，領不到應有的補償，還有勞工退休金提繳都沒匯入到個人帳戶，遭到公司挪用等。

員工說，如果不是員工們走上街頭，卻見不到林家任何一人出面，也得不到公司、政府的回應，從未想過會到國產實業門口，用肉身阻擋砂石車進出的方式，藉此讓國產實業員工通報公司高層，逼林家人出面。

員工澄清，此次抗議行動，並非針對國產實業，而是針對該公司的幕後操控黑手，亦即林孝信、林明昇等林家企業負責人，只要他們到現場與工會談，問題就能解決，高呼訴求「母公司責無旁貸，林家出面解決」。1060105

(中央社)